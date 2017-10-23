Эстония не выполнила квоту по миграционной программе ЕС.

Больше половины беженцев, приехавших в Эстонию по европейской миграционной квоте, уже покинули страну. Почему? На какие пособия они тут могут рассчитывать? И сможет ли Эстония выполнить условия миграционной программы, по которой она обязалась принять 550 беженцев, но не могла удержать здесь и 15-ти процентов этой квоты. Об этом и не только Инге Пальмисте рассказала советник министерства социальных дел Кайса Юпрус-Тали.