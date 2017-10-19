Переход на безопасную и надежную цифровую Европу

Безопасная и надежная цифрова Европа - это один из приоритетов ЕC. Европейское агенство EU-LISA ведет активную работу в этом направлении. Во вторник в Таллинне прошла ежегодная конференция, посвященная таким актуальным темам в сфере правосудия и ИТ-технологий, как неконтролируемая миграция, трансграничная преступность и терроризм. Юлия Лукашенкина встретилась и побеседовала с Министром внутренних дел Эстонии Андресом Анвельтом о том, какие проблемы и задачи требуют эфективных решений в самое ближайшее время.