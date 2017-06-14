Можно ли обмануть кассы самообслуживания в торговых сетях?

Во многих супермаркетах Эстонии уже несколько лет, как установлены кассы самообслуживания. Многие покупатели остались довольны данным нововведением, поскольку, время ожидания в очереди заметно сократилось. Ведь гораздо удобнее самому пробить необходимый товар, взвесить его и тут же оплатить, нежели стоять в длинной очереди, ожидая, когда появиться возможность оплатить свои покупки. Но при этом, возникает вопрос: насколько данная техника надежна, и где гарантия, что ее невозможно обмануть? На эти и другие вопросы отвечает пресс-секретарь торговой сети Maxima Катя Любобратец.