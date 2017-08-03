Интересная профессия - воздушный гимнаст на ремнях.

Наверное, каждому из нас знакомо смешанное чувство восторга и ужаса, когда воздушный гимнаст внезапно срывается в полет, но не в вверх, а вниз - к арене цирка. Воздушная гимнастика — это элитное искусство и самый зрелищный и эффектный жанр циркового шоу. Юлия Лукашенкина побывала в московском цирке Юрия Никулина и узнала у представителя этой рискованной профессии, воздушного гимнаста, как же можно решиться на выполнение таких безумно красивых и отчаянных трюков.