Научить взрослых пользоваться интернетом в смартфоне!

Несмотря на то что официально Неделя обучения взрослых длится до 26 октября, многие мероприятия выходят далеко за рамки этого срока, а учебные заведения круглый год проводят ознакомительные встречи для тех, кто хочет пройти какие-нибудь курсы. Это в полной мере относится и к Вирумааскому колледжу Таллиннского технического университета. Вот что рассказала Инге Пальмисте о ближайших планах директор по развитию колледжа Маре Роозилехт.