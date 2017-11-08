Подготовка к саммиту Восточного партнерства

В ходе председательства Эстонии в ЕС в ноябре ожидается немало важных событий. Одним из которых, станет, Саммит Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе. О главной теме саммита и о подготовке к встрече представителей Евросоюза и шести стран Восточного партнерства — Азербайджана, Армении, Белоруси, Грузии, Молдовы и Украины Юлии Лукшенкиной рассказал вице-канцлер Министерства иностранных дел в Эстоннии Пауль Теесалу.