Налоговая политика ЕС на полгода окажется в руках Эстонии

Налоговая политика ЕС на полгода окажется в руках Эстонии

В ходе председательства нашей страны в ЕС будет обсуждаться и вопрос консолидации налоговой политики в странах членах. Среди обсуждаемых поправок - возможное введение единого подоходного налога для предприятий. Именно этот момент является для нашей страны ключевым, поскольку до сих пор мы славились отсутствием налога на реинвестируемую прибыль. Чего нам стоит ждать от обсуждения этого вопроса, Артуру Аукону рассказал вице-канцлер Минфина Дмитрий Егоров.