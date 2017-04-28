В Таллинне выступит Борис Гребенщиков. Эксклюзивное интервью для Радио 4

В Таллинне выступит Борис Гребенщиков. Эксклюзивное интервью для Радио 4

29 апреля, Концертном доме Nordea состоится выступление одного из родоначальников русского рока - Бориса Гребенщикова. В программе, под названием "БГ Symphonia", прозвучат песни знаменитого российского рок-музыканта в сопровождении симфонического оркестра. Накануне концерта, музыкальному редактору Радио 4 - Дмитрию Микрюкову удалось дозвониться в студию, где группа "Аквариум" в данный момент работает над своим новым альбом, и записать эксклюзивное интервью с Борисом Борисовичем Гребенщиковым.