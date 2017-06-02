Депрессия у пожилых не является возрастной особенностью!

Здоровье и качество жизни пожилых людей в Эстонии – главные темы большой конференции, которая проходит сегодня в Таллинне с участием министра социальной защиты и экспертов в различных областях. Один из докладов базируется на последних результатах общеевропейского исследования SHARE, посвящённого старению населения. Фактически – это опрос, который длится годами с периодическим подведением итогов. Обсудить основные факты и тенденции, характерные для Эстонии, Инга Пальмисте пригласила в студию директора Центра демографии Эстонии при Институте общественных наук Таллиннского университета Лууле Саккеус.