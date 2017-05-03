Конфликт между сторонниками традиционного таксоизвоза и любителями приложений Uber и Taxify длится уже давно. По мнению таксистов, весь сектор таксоизвоза в Эстонии оказался под угрозой, а деятельность Uber и Taxify негативно сказывается на экономическом благополучии семей водителей. Водители Uber и Taxify за счет своей мобильности и низких цен забирают у таксистов клиентов. “Водители приложений” действуют по принципу “что не запрещено, то разрешено”. То есть сейчас услуга “совместной поездки” в Эстонии пока никак не регулируется. Этот конфликт может вскоре разрешиться. Новый законопроект может узаконить деятельность скандально известных мобильных приложений. По словам члена экономической комиссии Рийгикогу Эрки Сависаара, законопроект о внесении изменений в Закон об общественном транспорте создаст прецедент для всей Европы, которым в дальнейшем смогут руководствоваться и другие страны. Именно поэтому так называемый законопроект об Uber нуждается в детальном обсуждении и содержании.

“Сейчас обычным такси пользоваться можно – это прописано в законе, а вот пользоваться услугой “совместной поездки” или “разделения расходов” по закону – нельзя. Это называется пиратским такси, карается законом, и полиция может выписать за это штраф. Для того, чтобы эта услуга была легальной, ее надо урегулировать на законодательном уровне. Этим мы и занимаемся уже на протяжении года и на данный момент уже пришли к некой модели или схеме, которая удовлетворяет все стороны. Разработанной моделью довольны обычные таксисты, водители Uber и Taxify, а также самоуправления и страховщики”, – сказал Эрки Сависаар. По его словам, самое важное изменение – были созданы минимальные условия для того, чтобы прировнять таксоизвос и услуги “совместной поездки”. Если законопроект примут в нынешнем виде, то все эти транспортные услуги будут приравнены к таксоизвозу и ни для кого исключений сделано не будет. Разрешение на извоз для водителей Uber и Taxify будет давать не руководство платформы, а местное самоуправление.

Также изменения коснуться традиционных такси – они тоже смогут использовать платформу “совместной поездки”. Это значит, что заказать обычное такси можно будет не через диспетчера, а по средствам мобильного приложения и там же будет производиться расчет, поэтому таксит может не пользоваться таксометром. Что касается “опознавательных знаков”, то они дают определенную привилегию – например, если есть плафон, то можно пользоваться полосами общественного транспорта, у всех остальных – этой возможности нет. Согласно новому законопроекту, водители Uber и Taxify смогут, если захотят, получить плафон и ездить по полосам общественного транспорта.