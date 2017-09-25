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Карты избирателя получат 1 млн 100 тысяч человек

Cегодня 25.09.2017
Передача: Подробности

До выборов в местные органы самоуправления осталось 3 недели. Главный день голосования – 15 октября. Министерство внутренних дел уже рассылает карты избирателя. О том, сколько их будет разослано, какие данные они содержат? На что обратить внимание? Отличаются ли электронные карты избирателя от бумажных?

Как сказала заведующая отделом МВД по вопросам народонаселения Энель Пунгас, карты избирателя будут высланы 1 миллиону 100 тысячам избирателям. Рассылка производится двумя способами: 321 тысяче – в электронном виде, остальные получат карты избирателя по почте в бумажном виде. В электронном виде карта избирателя присылается человеку по и-мэйлу на адрес электронной почты посредством госпортала eesti.ee. Что касается отправки карт избирателя на бумаге по обычной почте, то в этот раз есть одно изменение. Если раньше каждый избиратель получал свою карту избирателя отдельно, то теперь это связано с адресом, то есть в одну квартиру или в один частный дом приходит одна карта избирателя.

"Раньше было так, что каждый получал личную карту избирателя. Теперь, если одна семья живёт в одном доме по такому-то адресу, то туда приходит одна карта избирателя, на которой указаны, например, 5 имён. Потому что выбирать они будут в одном и том же месте, информация одна и та же, разница лишь в том, что это написано на одной бумаге. Это делается с целью экономии бумаги, а информацией они могут поделиться", – сказала Пунгас, отметив при этом, что электронные карты избирателя получают те, кто связал свой почтовый ящик на сайте госпортала eesti.ee со своим адресом электронной почты, которым он пользуется каждый день.

"Система такова, что адрес на госпортале eesti.ee есть у всех по умолчанию, но для того, чтобы он заработал, надо зайти на этот сайт и оформить переадресацию сообщений на свой обычный адрес электронной почты – все равно какой – будь то gmail, neti или любой другой, какой человек использует", – добавила Пунгас.

Стоит отметить, что если вы в этот раз получили карту избирателя по мэйлу, то вы будете получать её в электронном виде и в дальнейшем. Что касается бумажной карты избирателя, если вы её не получили за 15 дней до дня выборов, то есть к 30-му сентября, но убеждены, что должны её получить, или в полученной карте есть какие-то ошибки, то за разъяснениями необходимо обратиться волостную или городскую управу по месту жительства. Это можно сделать и по телефону.

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