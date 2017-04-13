Ежегодник КаПо: Чем на сей раз решила поделиться Полиция безопасности?
Почему действующие эстонские политики перестали попадать в ежегодник КаПо?
По словам политического комментатора Радио 4 Ильи Сунделевича, ежегодник – это устоявшийся формат, используемый КаПо уже много лет. Его читают, обсуждают, многие даже ждут его выхода.
В нынешнем выпуске, в отличие от некоторых предыдущих, упоминание действующих эстонских политиков сведено к минимуму. Пожалуй, единственный пример – мэр Нарвы Тармо Таммисте. Но и его имя там по сути не фигурирует – только фотография, на которой градоначальник запечатлен на церемонии подписания договора между Нарвой и российским Кингисеппом. Правда, иллюстрирует она раздел о пропагандистских проектах Москвы.
По мнению Сунделевича, это следствие судебных разбирательств, в которых КаПо участвовала в качестве ответчика.
"Судебные процессы против Полиции безопасности, инициированные Михаилом Кылвартом, Яной Тоом и Михаилом Стальнухиным, позволили суду обозначить для КаПо границы дозволенного. В каком случае можно выходить с бездоказательными намеками – бездоказательными не потому, что доказательств нет, а потому, что их нельзя публиковать – а в каком этого лучше не делать. Иными словами, установлены правила игры. По всей видимости, исходя из этого, КаПо больше не публикует касающиеся политиков материалы, которые потенциально могут повлечь судебные разбирательства".
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