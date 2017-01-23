О чём рассказывал в Нарве президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере?

О чём рассказывал в Нарве президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере?

Недавно на базе нарвского колледжа Тартуского университета состоялось открытие десятого сезона детского университета с участием президента Академии наук Эстонии Тармо Соомере. Академик рассказал школьникам о состоянии эстонской науки на сегодняшний день и познакомил с современными научными трендами. А затем состоялась публичная лекция г-на Соомере перед взрослой аудиторией. Подробности -у Галины Шустровой