В Эстонии в 2016 году 7% женщин страдали расстройствами пищевого поведения

Согласно данным 2016 года, в Эстонии около 7% женщин страдали расстройствами пищевого поведения, то есть около 50 000 человек.

Врачи из психиатрической Клиники Тартуского университета бьют тревогу, что у них не только не хватает мест в отделении, но и нет возможности расширения, поскольку очень мало квалифицированных специалистов. К тому же в Эстонии расстройства пищевого поведения до сих пор принято причислять к психическим, а не психологическим заболеваниям и относить к компетенции психиатров. Под пищевым расстройством подразумевается анорексия, булимия, компульсивное переедание и так далее.

Одна из девушек, которая столкнулась с данной проблемой, Натали Куцык, рассказала в программе "Подробности" о том, как ей пришлось бороться с расстройством пищевого поведения.

"Сказать, когда я именно столкнулась с этой проблемой, достаточно сложно. Но именно анорексия проявилась у меня, когда мне было 20 лет. До анорексии я страдала с 14-ти лет еще и булимией. Можно сказать, что неправильное восприятие своего тела и пищевых привычек было у меня с самого рождения. Проходя через этот опыт, я думаю, что человек уже рождается с определенной предрасположенностью. Такие люди более чувствительны к критике или вообще к окружающей среде", – сказала Натали.

По словам гостьи передачи, повышенная критика со стороны родителей также может сыграть свою негативную роль, поскольку импульсивных детей зачастую родители стараются подавлять, не желая при этом никакого вреда ребенку. В итоге это может вылиться в то, что у подростка начнет развиваться расстройство пищевого поведения.

Натали согласна, что основная проблема в голове у заболевшего, и здесь необходима обязательно помощь специалистов, поскольку сам человек справиться с таким диагнозом вряд ли сможет. И самое главное – нельзя ни в коем случае медлить, поскольку процесс может стать необратимым, что в свою очередь может привести к летальному исходу.

"Даже сейчас я не могу сказать, что я полностью излечилась, поскольку борьба в моей голове с этим заболеванием происходит каждый день", – добавила Натали.

Согласно данным Института развития здоровья, исследования на эту тему они не проводили, но в некоторой степени картину отражает статистика здоровья, которую ведомство собирает. Имеющие лицензию на оказание медицинской услуги учреждения, где работают психиатры, отправляют в Институт развития здоровья свои отчеты. На их основании составляется статистика, в которой видно количество проконсультированных психиатрами амбулаторно людей в год. Статистика показывает, что за последние пять лет количество пациентов с расстройствами пищевого поведения оставалось примерно на одном уровне.