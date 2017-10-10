В Эстонии в 2016 году 7% процентов женщин страдали расстройствами пищевого поведения.

Согласно данным 2016 года, в Эстонии около 7% процентов женщин страдали расстройствами пищевого поведения, то есть около 50 000 человек. Врачи из психиатрической Клиники Тартуского университета бьют тревогу, что у них не только не хватает мест в отделении, но и нет возможности расширения, поскольку очень мало квалифицированных специалистов. К тому же, в Эстонии расстройства пищевого поведения до сих пор принято причислять к психическим, а не психологическим, заболеваниям и относить к компетенции психиатров. Под пищевым расстройством подразумевается анорексия, булимия, компульсивное переедание и так далее. Одна из девушек, которая столкнулась с данной проблемой, Натали Куцык, рассказала в программе «Подробности» о том, как ей пришлось бороться с расстройством пищевого поведения.