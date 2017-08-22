Стоимость жилья в Таллинне может упасть на 20 процентов.

Рынок недвижимости в столице продолжает активизироваться. Связано это прежде всего с тем, что в столицу переезжают много людей из других регионов, которые начинают искать квартиры не только в аренду, но и для того, чтобы их купить. Некоторые эксперты полагают, что это может сказаться на стоимость жилплощади в Таллинне. Эксперт по продаже недвижимости Анатолий Амбрози прогнозирует падение цен на недвижимость в Таллинне в ближайшие полтора года на 15-20%. Почему он считает именно так-об этом он рассказал в интервью Сергею Овченкову.