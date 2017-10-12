Жители Таллинна стали всё чаще замечать бегающих по улицам крыс

На автоответчик Радио 4 поступил необычный звонок. Слушательница не знала, куда обратиться с этой проблемой. Проживая в столичном районе Ласнамяэ, недалеко от торгового центра Ümera, она стала чаще замечать бегающих по улице крыс.

"Там совершенно невозможно ходить, поскольку крысы бегают уже даже днем, ничего не боясь. Я обращалась к руководству торгового центра, они обещали принять меры, но так ничего сделано и не было. Куда мне обратиться?", – спросила слушательница.

Некоторые жители улицы Юмера также сказали, что видели днем крыс, особенно рядом с тем участком, где люди подкармливают голубей. По их словам, бегающих грызунов можно увидеть в разное время суток. Однако чаще всего их замечали не возле торгового центра, а недалеко от мусорных баков и автобусных остановок.

Как сказал представитель фирмы Astra Des, предоставляющей профессиональные услуги по уничтожению вредителей, которого зовут Игорь, время от времени к ним в фирму обращаются представители столичных районных управ, когда необходимо произвести дезинфекцию участков земли, если там заметили грызунов.

"К нашим услугам прибегали как районная управа Ласнамяэ, так и Мустамяэ. В таких случаях мы начинаем раскладывать отраву на указанных участках. Опасности для домашних животных отрава не должна представлять, поскольку в отравленную приманку всегда добавляется горечь. А поскольку крысы ее не чувствуют, то они ее съедают, в отличие от домашних животных, которые сразу чувствуют горечь в приманке и обходят ее стороной", – добавил Игорь.

Как сказала старший специалист по уборке и озеленению отдела городского хозяйства управы столичного района Ласнамяэ Диана Бухманн, в случае, если жители какого-либо района заметили бегающих на по улице крыс, то им лучше всего обратиться в отдел коммунального хозяйства того района, где были замечены грызуны.

"Что же касается Ласнамяэ, то хочется еще раз попросить жителей района не кормить на улице птиц и кошек. Особенно это касается территории возле культурного центра "Линдакиви". Дело в том, что именно места кормежки птиц и кошек привлекают грызунов, поэтому этого делать не надо", – добавила Диана Бухманн.

Номер автоответчика Радио 4: 69 88 951