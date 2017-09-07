Завтра в Русском театре начинается новый сезон.

Завтра в Русском театре Эстонии откроется новый театральный сезон. Зрители смогут увидеть премьеру спектакля по пьесе Л.Фейхтвангера «Джулия Фарнезе» в постановке Игоря Лысова. Спектакль постарается ответить на такие вопросы, как: на какие жертвы способен пойти художник, чтобы достичь высот искусства и добиться признания людей и на какие жертвы способна пойти женщина, чтобы художник достиг своих высот? По словам постановщика, все будет сплетено в одну детективную историю об искусстве, жизни, любви и предательстве! На эти и другие вопросы постарались ответить исполнители главных ролей Даниил Зандберг и Анна Сергеева.