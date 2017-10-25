Информационная кампания по страхованию от несчастных случаев и по страхованию жизни

Началась организованная Союзом страховых обществ Эстонии информационная кампания по страхованию от несчастных случаев и по страхованию жизни, заостряющая внимание на необходимости страхования. Юлия Лукашенкина встретилась и побеседовала с экспертом по страхованию жизни и пенсионному страхованию страхового общества SEB банка Кирсти Вирак о том, почему возникла такая необходимость - информировать население о важности страхования.