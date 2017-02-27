Сборник рецептов с пониженным содержанием сахара.

Сборник рецептов с пониженным содержанием сахара.

Уездные управы Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа призывают принять участие в создании виртуального сборника рецептов под названием «Вершина пищевой пирамиды», главная мысль которого заключается в том, чтобы снизить содержание сахар в рационе. Об этом Инге Пальмисте рассказала главный специалист службы по социальным вопросам и здравоохранению Харьюской уездной управы Неле Кундер.