Интерактивный спектакль для юного зрителя

Интерактивный спектакль для юного зрителя

Вот уже в 50-ый раз в Русском театре Эстонии прошел спектакль Мальчик, который ничего не боялся". Это не совсем обычный спектакль для совсем юных зрителей. О том, как играется в таком спектакле главным героиням, о том, как чувствуют себя маленькие театралы в интерактивном действе, рассказала актриса Русского театра Эстонии Елена Яковлева. С ней побеседовал наш корреспондент Николай Хрусталев.