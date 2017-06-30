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С получением компенсации за лечение зубов могут быть проблемы

Cегодня 30.06.2017
Передача: Подробности

С 1 июля Больничная касса начнет выплачивать взрослым компенсацию за лечение зубов в размере до 30 евро в год. Однако в реальности c этим могут быть проблемы, потому что возможностью воспользоваться компенсацией смогут далеко не все, так как менее 10% стоматологов заключили соответствующий договор с Больничной кассой.

Эстонский союз пациентов раскритиковал новый порядок возмещения стоимости лечения зубов. Как сказала член правления организации Кадри Таммепуу, из 546 клиник договор о лечении взрослых с Больничной кассой заключила только 51 клиника. Совершенно ясно, что в таких условиях многим придется поменять своего зубного врача. А поскольку медицинским страхованием в Эстонии охвачен примерно миллион жителей, это неизбежно приведет к увеличению очередей, а также к дополнительным затратам на визиты к врачу.

В качестве простого примера Таммепуу привела пломбирование одного зуба, где прежде, чем поставить новую пломбу, нужно высверлить кариозные ткани и/или изъять из зуба старую пломбу. Но эти работы в прейскуранте Больничной кассы не учтены.

Как сказала Кадри Таммепуу, причина сложившегося положения в том, что зубные врачи и Больничная касса не смогли договориться по предельным ценам стоматологических услуг.

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