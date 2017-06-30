С получением компенсации за лечение зубов могут быть проблемы.

С 1 июля Больничная касса начнет выплачивать взрослым компенсацию за лечение зубов в размере до 30 евро. Однако в реальности с получением компенсации могут быть проблемы, потому что возможностью воспользоваться возмещением расходов на лечение зубов смогут далеко не все застрахованные, так как менее 10 процентов стоматологов заключили соответствующий договор с Больничной кассой. Об этом — в интервью Инги Пальмисте с членом правления Эстонского союза пациентов Кадри Таммепуу.