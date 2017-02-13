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Для Центра тревоги маленькой беды не бывает

Bчера 13.02.2017
Передача: Подробности
Для Центра тревоги маленькой беды не бывает
Министерство внутренних дел совмество с Эстонским Цетром тревоги работают над созданием единой инфосистемы обработки сообщений об экстренной помощи. Сейчас диспетчеры должны вводить данные для скорой помощи в отдельную базу, а для полиции - в другую. В будущем будет работать единая инфоситема для всех служб экстренной помощи, что сделает их действия более оперативными и скоординированными. А также идет работа над созданием кризисного телефона, который планируется использовать в случаях масштабных черезвычайных ситуаций. Звонящий на такой номер сможет получить оперативную информацию о попавших в беду близких, или о том, в какой регион не стоит отправляться в силу каких-то причин. О том как будет организована работа кризисного телефона, также о возможнстях Спасатетельных служб по разрешению черезвычайных ситуаций, и отом, всегда ли следует обращаться за помощью по номеру 112, Юлия Лукашенкина распросила министра внутренних дел Эстонии Андруса Анвельта.
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