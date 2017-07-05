Таллинн решил полностью перейти на гибридные автобусы

Акционерное общество Tallinna Linnatransport приняло решение в дальнейшем закупать только автобусы с гибридным или электрическим приводом. Данное решение было принято по результатам анализа опытной эксплуатации работающих на гибридной технологии автобусов в столичном общественном транспорте.

По словам председателя правления АО Tallinna Linnatransport Энно Тамма, в столичном автопарке только 44 таких автобуса, это 10% от их общего числа в Таллинне. Энно Тамм уверен, что гибридные автобусы доказали свою экологичность, экономичность и безопасность. В частности, расходы на их эксплуатацию на 10% ниже, чем у обычных автобусов с дизельным двигателем.

Напомним, что в случае гибридной технологии для привода ведущих колес транспортного средства используется более одного источника энергии. В гибридных автобусах применяются дизель-электрические силовые установки.

Что же касается электробусов, то есть транспортных средств, которые работают полностью на электричестве, то тут Энно Тамм настроен более скептически.

"Если мы возьмем электробус длиной 12 метров, то в таком транспорте аккумуляторы будут занимать 10% от общей площади такого автобуса. Второй вопрос заключается в том, что стоимость одного аккумулятора составляет 10-15% от общей стоимости автобуса. Так что пусть эта технология проходит еще тестовые поездки в других городах, хотя я считаю, что это время недалеко, если ведущие города будут закупать подобную технологию. Но сегодня это не совсем разумно", – считает Энно Тамм.