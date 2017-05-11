Что будет с бюджетом ЕС после Брексита?

Что будет с бюджетом ЕС после Брексита?

На фоне продолжающихся споров относительно грядущего Брексита Европейская комиссия продолжает ломать голову над дальнейшими путями развития ЕС и его финансового благосостояния. При Еврокомиссии даже появилась специальная экспертная группа, куда вошел и бывший вице-президент Еврокомиссии Сийм Каллас, который уверен, что несмотря на грядущий выход Великобритании из ЕС, размер европейского бюджета все же позволит нам получать дотации и после 2020 года.