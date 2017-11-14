Экономика. При покупке жилья, не забывайте и о страховке.

Каждый из нас может многое сделать, чтобы защитить свою семью и дом. Одна из таких возможностей – страхование жилья от непредвиденных обстоятельств и несчастных случаев. Договор страхования жилья должен обеспечивать чувство уверенности в том, что, если с нашей недвижимостью произойдет несчастный случай, нам не придется сильно нервничать, ведь с помощью страховой фирмы мы сможем восстановить свой дом или квартиру. Под защитой страхования жилья находятся не только четыре стены, крыша и пол, но и домашнее имущество. Продолжает Сергей Овченков.