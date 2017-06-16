Жители Эстони стали меньше беспокоиться о своем здоровье

Эстонорземельцы меньше беспокоятся о своем здоровьем, чем жители соседниü Балтийских стран - таков один из результатов исследования, которое провели страхования компания ERGO и исследовательская фирма SKDS. Еще одним выводом исследователей стало то, что уровень беспокойства жителей Эстонии за своё здоровье снизился. О том, в чем причина более позитивного восприятия степени защищенности своего здоровья у живущих в Эстонии, Юлия Лукашенкина расспросила представителя страховой компании ERGO, менеджеру по добровольному медицинскому страхованию и определению рисков Янику Лююслик.