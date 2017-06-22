Мошенники узнают пин-код и воруют банковскую карту

В Ида -Виру орудуют мошенники, которые обманным путем узнают пин-код банковской карточки своей жертвы, а затем крадут саму карту и снимают с нее имеющиеся на счету деньги. Полиция предупреждает об опасности и призывает жителей Эстонии быть бдительными и не впадать в панику, а действовать рассудительно. А сейчас подробнее о том, как именно орудуют нечистые на руку люди, мне разъяснила руководитель службы по ведению делопроизводства Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс.