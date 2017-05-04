Приоритеты Эстонии в вопросах безопасности страны.

Приоритеты Эстонии в вопросах безопасности страны.

Премьер-министр Юри Ратас второго мая представил в Рийгикогу обновленный проект основ политики безопасности Эстонии. Итак каковы же приоритеты нашей страны во внешней политике? Каковы цели, стретегия и риски? С экспертным мнением в нашей студии гость - советник премьер-министра Рейн Таммсаар с которым о содержании этого документа побеседовала Юлия Лукашенкина.