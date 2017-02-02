Интересные профессии. Синоптик Надежда Павлова

Интересные профессии. Синоптик Надежда Павлова

С давних времен для людей было важно как можно точнее знать наперед, какая погода их ждет на следующий день, будет ли снежной зима и жарким лето. И уже в 17 веке были изобретены такие приборы, как термометр, гидрометр, дождемер, флюгер, которые позволили собирать более точную информацию, а не просто гадать по приметам.Юлия Лукашенкина побывала в агенстве погоды и узнала у синоптика Надежды Павловой о том, как работают метеорологи и синоптики сегодня, и в чем разница между этими специальностями.