Помоги ребенку - купи открытку.

С 30-го по 2 июля на стадионе "Калев" пройдет 12-ый по счету молодежный праздник песни и танца. Детская деревня SOS примет не только непосредственное участие в празднике, но и косвенное. Специально к празднику, дети нарисовали открытки. Купив такую открытку, вы не только сделаете приятно близким, но и поможете детям, потому что вырученные средства пойдут на финансирование кружков по интересам. Подробнее об этой акции Кира Эвве расспросила Юлию Коваленко, советника по правам детей в Детской деревне SOS.