Встреча Трампа и Путина не стала прорывом.

Личная встреча президентов России и США и возможное развитие отношений между двумя странами по-прежнему остаются в центре внимания политиков и экспертов. Сейчас, когда ажиотаж, связанный с событиями в Гамбурге, несколько спал, можно оценить, что осталось в сухом остатке, насколько более чем двухчасовой разговор Трампа и Путина оправдал ожидания сторон. Об этом Инга Пальмисте расспросила профессора международных отношений Тартуского университета Андрея Макарычева.