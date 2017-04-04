Макаревич не отменил свой концерт в Санкт-Петербурге.

Макаревич не отменил свой концерт в Санкт-Петербурге.

В Петербурге клубы отменяют концерты, а театры заменяют комедии более серьезными спектаклями. Трехдневный траур изменил петербургскую афишу. Петербургские концертные площадки и театры программу не меняли, но нападкам в ряде СМИ и соцсетях подвергся только известный своей гражданской позицией Андрей Макаревич, за то, что не отменил свой концерт. С певцом побеседовал Алексей Горпинченко.