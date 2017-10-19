Трехсторонний социальный саммит в Брюсселе

​Вчера в Брюсселе прошел т.н. Трехсторонний социальный саммит - совещание по вопросам социально-экономического развития с участием руководителей европейских институтов власти, представителей работников и работодателей. В центре внимания были вопросы о том, как cовместными усилиями формировать будущее Европы, укрепляя экономику и социальную сферу. Эстония была представлена премьер-министром Юри Ратасом и министром здоровья и труда Евгением Осиновским, который по просьбе Андриана Череменина подвел итоги встречи.