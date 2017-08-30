Молодые наблюдатели за выборами об этике и агитации.

До выборов в местные органы самоуправления осталось менее двух месяцев, до начала нового учебного года - 2 дня. Этот год знаменателен тем, что впервые в выборах смогут принять участие 16-17-тилетние избиратели. С учётом этого значительно увеличивается количество юных избирателей, которые ещё учатся в школах. Чтобы молодёжь с большей ответственностью подошла к своему праву выбора и чтобы в этом ей не мешали политагитаторы в школах, Союзом молодёжных объединений был инициирован проект «Молодые наблюдатели за выборами». Подробнее об этом Инга Пальмисте побеседовала с одним из координаторов проекта, членом Таллиннского молодёжного собрания Валентиной Москалёвой.