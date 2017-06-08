Окупится ли строительство железнодорожной ветки Rail Baltic?

В Рийгикогу сегодня проходит обсуждение отчет по поводу окупаемости проекта Rail Baltic. Компания Ernst&Young подготовила очередной отчет по поводу окупаемости проекта, однако скептики настаивают на том, что расчеты проведены неверно, и снова пытаются обсудить главный вопрос – окупится ли строительство железнодорожной ветки из Таллинна в Варшаву или нет. За обсуждением следил Ильдар Низаметдинов.