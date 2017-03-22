Равные права женщин в Эстонии признаются только на словах

Равные права женщин в Эстонии признаются только на словах

Жители Эстонии благосклонно относятся к равным правам мужчин и женщин. Об этом говорят результаты мониторинга, проведенного исследовательской фирмой Turu-uuringute AS. Но похоже, что положительное отношение к гендерному равноправию существует лишь в наших умах. Подробнее о результатах данного исследования и о том, действительно ли меняется ситуация с распределением ролей и обязанностей в семье, Юлия Лукашенкина расспросила министра труда и здоровья Евгения Осиновского.