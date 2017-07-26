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Новые нормативы по плаванию в школах помогут детям лучше держаться на воде.

Cегодня 26.07.2017
Передача: Подробности
Правительство Республики утвердило изменения в государственную программу обучения для основной школы. Цель изменений - обеспечить владение учащимися навыками, необходимыми для того, чтобы не утонуть. Министерство образования и науки рассчитывает, что изменения помогут обновить уроки плавания таким образом, чтобы дети приобрели навыки, необходимые для того, чтобы остаться в живых при несчастных случаях на воде, и научились плавать как можно раньше». Цель обновленных уроков плавания – обеспечить учащихся необходимыми навыками. К концу 3 класса дети должны быть способны проплыть 200 метров на груди и на спине, нырять и поднимать предметы со дна, держаться на воде 3 минуты, уметь правильно прыгать в воду и выбираться из нее при разных условиях. Для обновления уроков плавания местным самоуправлениям и школам будут выделены дополнительные средства на сумму в 1 миллион 200 тысяч евро взамен нынешних 230 тысяч евро. Поясняет министр образования и науки Майлис Репс.
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