Как защитить летний дом от взломов и краж?

Осень на дворе. Это значит, что люди покидают свои летние дома и дачи и перебираются снова в город. Это также означает и то, что летние жилища остаются без присмотрана длительный срок и поэтому могут стать легкой добычей для краж со взломом. О том, какова статистика подобных случаев и о том, как защитить свое летнее жилье от незванных гостей Юлия Лукашенкина расспросила представителя страховой компании IF Kindlustus Марию Махнач.