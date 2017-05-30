300 лагерей и мероприятий для детей и молодежи в Эстонии

Если вы еще не знаете, как и чем занять вашего ребенка на каникулах этим летом, то вам очень пригодится информация о 300 лагерях и мероприятиях по всей стране для детей и молодежи. О том, где можно найти этот справочник и какая именно информация касательно летнего досуга для ребят в нем содержится, Юлии Лукашенкиной рассказала специалист отдела по делам молодежи Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Елена Шкенёва.