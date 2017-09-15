В Таллинне начинается неформальная встреча министров финансов стран ЕС

ECOFIN - неофициальная встреча министров экономики и финансов проходит в эти дни в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС. Министры стран-членов Евросоюза обсудят ряд важных вопросов, таких как углубление экономического и валютного союза, развитие рынков капитала, а также налоговые и таможенные вопросы. И вот именно тему ожидаемых налоговых и таможенных изменений в Европейском Союзе Юлия Лукашенкина обсудила с вице-канцлером Министерства финансов Эстонии Дмитрием Егоровым.