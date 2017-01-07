Викинги: морские разбойники или отважные мореходы Средневековья. Мифы и реальность. “По следам викингов” в 10:05.

2016 год – Год морской культуры в Эстонии. Именно в этом году в нашем знаменитом Морском музее были открыты две выставки, посвященные викингам.

Одни называют викингов морскими разбойниками, другие – отважными мореходами Средневековья. И то, и другое – и верно, и неверно. Среди викингов были и разбойники, и судостроители, и мореплаватели, и торговцы.

О мифах и реальности пойдет разговор с известным российским археологом, кандидатом исторических наук Петром Сорокиным и представителем Морского музея Эстонии Романом Маткевичем.

Автор передачи – Андрей Соинов.