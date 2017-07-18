Виртуальная реальность: убедительный комплекс ощущений и новейшие технологии. "По сезону" в 14:05.

VR-очки, пара контроллеров и специальные сенсоры – набор, который поможет войти в виртуальную реальность – заняться дайвингом и остаться сухим или отправиться в кругосветное путешествие, не собирая чемодан.

Уходим от реальности и отдыхаем по сезону в центре виртуальной реальности Virtuality. О новых технологиях рассказывают основатели центра Екатерина Грюнберг и Артур Тоом.

Ведущие – Кира Эвве и Александр Хусаинов.