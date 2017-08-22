Прогулка под парусами на борту круизной яхты Christine: стоим за штурвалом, набиваем паруса и выполняем другие указания капитана. "По сезону" в 14:05.

Обувь на белой подошве, никаких каблуков и красного вина. Беседа в уютной кают-компании и на палубе парусной лодки Christine, морские приключения и красота Таллинна, открывающаяся с моря только в дождливую погоду.

Капитан яхты Сергей и старпом Евгений – о том, как справиться с морской болезнью и о значении моря в их жизни. Ведущие – Кира Эвве и Александр Хусаинов.