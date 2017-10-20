Парламентские будни
Проект госбюджета прошёл первое чтение. Попытка отменить закон о совместном проживании провалилась. Повышение акцизных сборов со спиртного. "Парламентские будни" в 14:05.
В этом выпуске:
- Проект государственного бюджета на следующий год прошёл первое чтение.
- Попытка консерваторов отменить закон о совместном проживании провалилась.
- Предприниматели призывают парламент остановить повышение акцизных сборов со спиртного.
Ведущий – Ильдар Низаметдинов.
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