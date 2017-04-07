Парламентские будни
Шоковое тюремное заключение для водителей-пьяниц. Дополнительные средства на организацию кружков по интересам. Перевод государственных учреждений в маленькие города. “Парламентские будни” в 14:05.
В этом выпуске:
- Министерство юстиции желает, чтобы водителей, попавшихся в нетрезвом состоянии, наказывали шоковым тюремным заключением, но в парламенте этот план натолкнулся на критику.
- Государство будет выделять дополнительные средства на организацию для школьников кружков по интересам.
- В планах перевода части государственных учреждений из столицы в маленькие города много неясного.
Ведуший – Ильдар Низаметдинов.
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