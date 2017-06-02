Парламентские будни
Недоверие министру финансов. Электронное голосование на выборах. Миграция и растущее расслоение общества. "Парламентские будни" в 14:05.
В этом выпуске:
- Попытка оппозиции выразить недоверие министру финансов Свену Сестеру не увенчалась успехом.
- Правящая коалиция намерена сократить срок электронного голосования на выборах, партия реформ, напротив, добивается продления периода голосования.
- Миграция и растущее расслоение общества – проблемы, поднятые очередным "Рапортом о человеческом развитии", волнуют и депутатов.
Ведущий – Ильдар Низаметдинов.
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