Парламентские будни
Договор о статусе американских военнослужащих в Эстонии. Повышение акциза на газ. Пушное звероводство в Эстонии. "Парламентские будни" в 14:05.
В этом выпуске:
- Парламент готовится ратифицировать договор о статусе американских военнослужащих в Эстонии.
- Попытка оппозиции остановить повышение акциза на газ не увенчалась успехом.
- Предложение запретить в Эстонии пушное звероводство не нашло у депутатов понимания.
Ведущий – Ильдар Низаметдинов.
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