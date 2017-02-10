Парламентские будни
Легализация марихуаны. Запрет на ношение паранджи и никаба. Взаимные обвинения в парламенте. “Парламентские будни” в 14:05.
Последние новости парламентской недели:
- Активисты добиваются от Рийгикогу легализации медицинской марихуаны.
- Консерваторы хотят установить в Эстонии законодательный запрет на ношение паранджи и никаба.
- Обсуждение в парламенте внешнеполитических приоритетов страны дало политикам поводы для взаимных обвинений.
Ведущий – Ильдар Низаметдинов.
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